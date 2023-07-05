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Сирський порівняв втрати військ РФ та ЗСУ під час контрнаступу

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Середа 05 липня 2023 03:37
Сирський порівняв втрати військ РФ та ЗСУ під час контрнаступу Фото: втрати військ РФ в Україні у 8-10 разів вищі, ніж у ЗСУ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Константин Широкун

Окупанти під час контрнаступу українських військ зазнають великих втрат, які часто у 8-10 разів більше, ніж у сил, що наступають.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Противник зазнає у вісім, а то й у десять разів більші втрати, особливо за кількістю вбитих", - заявив Сирський.

Раніше низка західних офіційних осіб заявляла, що і окупанти, і українські війська під час літніх боїв зазнають тяжких втрат, особливо на південному напрямку.

Втрати Росії

Лише минулої доби українські військові ліквідували близько 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.

За даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, сили оборони України минулого тижня знищували російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових. ЗСУ вдавалося знищувати ворожі цілі кожні 70 хвилин.

Також невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області.

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