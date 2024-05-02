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Сирський показав відео знищення окупантів на фронті в Україні

Фото: українські військові знищують росіян на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео знищення росіян на фронті в Україні.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Невпинна бойова робота Сил оборони України - ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні", - розповів він.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 121 бойове зіткнення. Росіяни активно тиснуть на ЗСУ на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, на фронті російські загарбники продовжують тиснути в районі Часового Яру та на Авдіївському напрямку. Крім того, росіяни продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

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Війна в УкраїніОлександр Сирський