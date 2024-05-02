Сырский показал видео уничтожения оккупантов на фронте в Украине

"Непрерывная боевая работа Сил обороны Украины - враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", - рассказал он.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 121 боевое столкновение. Россияне активно давят на ВСУ на четырех направлениях в Донецкой области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, на фронте российские захватчики продолжают давить в районе Часового Яра и на Авдеевском направлении. Кроме того, россияне продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.