Сырский показал видео уничтожения оккупантов на фронте в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения россиян на фронте в Украине.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Непрерывная боевая работа Сил обороны Украины - враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", - рассказал он.
В Украине на фронте в течение суток произошло 121 боевое столкновение. Россияне активно давят на ВСУ на четырех направлениях в Донецкой области.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, на фронте российские захватчики продолжают давить в районе Часового Яра и на Авдеевском направлении. Кроме того, россияне продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.
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