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Сирський показав відео влучного знищення російської САУ українськими бійцями

Ілюстративне фото: українській військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці знищили російську самохідну артилерійську установку за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Командувач Сухопутними військами написав, що  ворожу самохідну артилерійську установку знищили бійці 40 Окремої артилерійської бригади.

Це вже не перше влучне знищення військовими ворожої техніки. Раніше Сирський писав, що вони ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

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