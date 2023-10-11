Сырский показал видео точного уничтожения российской САУ украинскими бойцами

Командующий Сухопутными войсками написал, что вражескую самоходную артиллерийскую установку уничтожили бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады.

Это уже не первое меткое уничтожение военными вражеской техники. Ранее Сырский писал, что ониликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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