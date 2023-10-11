Сырский показал видео точного уничтожения российской САУ украинскими бойцами

Украинские бойцы уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку с помощью артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Командующий Сухопутными войсками написал, что вражескую самоходную артиллерийскую установку уничтожили бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады.
Это уже не первое меткое уничтожение военными вражеской техники. Ранее Сырский писал, что ониликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.
По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.
Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.