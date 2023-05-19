Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - розповів він.

Яка ситуація у Бахмуті та на Бахмутському напрямку

За минулу добу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

За даними Інституту вивчення війни, українські військові перехопили тактичну ініціативу під Бахмутом: ЗСУ вдалося провести наступальні дії на західних околицях Бахмуту та створити плацдарм для подальшого контрнаступу. 18 травня стало відомо, що ЗСУ вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах. В ISW також зазначали, що росіяни продовжують втрачати позиції в районі Бахмута. Зокрема, що засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.