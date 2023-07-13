Сирський показав відео роботи українських військових на дронах-камікадзе

Зокрема Сирський показав роботу 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Військовий Роман, з позивним "Халк", розповів, що його батальйон ефективно знищує техніку, живу силу та укріплення ворога на землі та з повітря.

"БПЛА виконують роль "бомбардувальників", скидаючи вибухівку, а також камікадзе, що летять в один кінець - фатальний для російського ворога", - написав Сирський.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

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