Сирський показав відео результатів роботи снайперської групи "Привид"

За його словами, нещодавно снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацював по позиціях окупантів.

"Працює група "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. А коли вони працюють, орки завжди помирають", - написав Сирський.

Робота снайперів

Зазначимо, що окупанти постійно стають мішенню українських снайперів на фронті. Так, до цього генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку. Крім того, група снайперів знищила живу силу противника та з 380 м у цьому районі. Був випадок знищення загарбника і з відстані 250 метрів.

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