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Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м (відео)

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 11:39
Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м (відео) Фото: український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Український снайпер зміг знищити російського військового з відстані 420 метрів на Бахмутському напрямку. І це попри те, що це відбулося вночі.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами генерала, це відбувалося на Бахмутському напрямку. Окупанта нейтралізував снайпер з позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Він знищив росіянина з 420 метрів", - додав Сирський, назвавши роботу снайпера ювелірною.

Знищення окупантів на Бахмутському напрямі

Снайпери постійно "мінусують" окупантів у районі Бахмута. Буквально 21 червня генерал Олександр Сирський показав роботу групи снайперів "Привид". Тоді снайперам вдалося ліквідувати росіян з дистанції 380 метрів. Також тут працюють і снайпери сил спеціальних операцій, які точно ліквідують живу силу ворога.

Зазначимо, що за даними на ранок 23 червня ЗСУ у важких боях зупинили наступ ворожих військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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