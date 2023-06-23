Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м (відео)

Український снайпер зміг знищити російського військового з відстані 420 метрів на Бахмутському напрямку. І це попри те, що це відбулося вночі.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За словами генерала, це відбувалося на Бахмутському напрямку. Окупанта нейтралізував снайпер з позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Він знищив росіянина з 420 метрів", - додав Сирський, назвавши роботу снайпера ювелірною.

Знищення окупантів на Бахмутському напрямі

Снайпери постійно "мінусують" окупантів у районі Бахмута. Буквально 21 червня генерал Олександр Сирський показав роботу групи снайперів "Привид". Тоді снайперам вдалося ліквідувати росіян з дистанції 380 метрів. Також тут працюють і снайпери сил спеціальних операцій, які точно ліквідують живу силу ворога.

Зазначимо, що за даними на ранок 23 червня ЗСУ у важких боях зупинили наступ ворожих військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.