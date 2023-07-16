Сырский показал видео результатов работы снайперской группы "Призрак"

По его словам, недавно снайпер группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработал по позициям оккупантов.

"Работает группа "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. А когда они работают, орки всегда умирают", - написал Сырский.

Работа снайперов

Отметим, что оккупанты постоянно становятся мишенью украинских снайперов на фронте. Так до этого генерал Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м на Бахмутском направлении. Кроме того, группа снайперов уничтожила живую силу противника и 380 м в этом районе. Был случай уничтожения захватчика и с расстояния в 250 метров.

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