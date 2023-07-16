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Сирський показав відео результатів роботи снайперської групи "Привид"

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Неділя 16 липня 2023 22:58
Сирський показав відео результатів роботи снайперської групи "Привид" Фото: Сирський показав відео результатів роботи снайперської групи "Привид" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео вдалої роботи снайперської групи "Привид".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на його Telegram-канал.

За його словами, нещодавно снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацював по позиціях окупантів.

"Працює група "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. А коли вони працюють, орки завжди помирають", - написав Сирський.

Робота снайперів

Зазначимо, що окупанти постійно стають мішенню українських снайперів на фронті. Так, до цього генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку. Крім того, група снайперів знищила живу силу противника та з 380 м у цьому районі. Був випадок знищення загарбника і з відстані 250 метрів.

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