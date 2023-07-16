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Сырский показал видео результатов работы снайперской группы "Призрак"

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Воскресенье 16 июля 2023 22:58
Сырский показал видео результатов работы снайперской группы "Призрак" Фото: Сырский показал видео результатов работы снайперской группы "Призрак" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео удачной работы снайперской группы "Призрак".

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на его Telegram-канал.

По его словам, недавно снайпер группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработал по позициям оккупантов.

"Работает группа "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. А когда они работают, орки всегда умирают", - написал Сырский.

Работа снайперов

Отметим, что оккупанты постоянно становятся мишенью украинских снайперов на фронте. Так до этого генерал Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м на Бахмутском направлении. Кроме того, группа снайперов уничтожила живую силу противника и 380 м в этом районе. Был случай уничтожения захватчика и с расстояния в 250 метров.

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