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Сирський показав на відео поразки російських танків під Бахмутом

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Біля Бахмута Донецької області українські військові за допомогою дронів знищили та пошкодили кілька танків російських окупантів, а також іншу техніку ворога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Бійцям сил оборони вдалося знищити Т-80 противника, пошкодити ще один танк такої ж модифікації, а також Т-72. Крім того, було уражено автомобільну техніку ЗС РФ та особовий склад загарбників.

Генерал-полковник уточнив, що таке вдале полювання здійснила група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з Ротою аеророзвідки об'єднаної штурмової бригади "Лють" штурмового полку "Цунамі", групою "Шарк" 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), а також з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Також Сирський опублікував відео успішних ударів українських захисників по ворожій військовій техніці на Бахмутському напрямку.

"Палають російські танки під Бахмутом", - підписав він кадри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські бійці на Бахмутському напрямку знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів.

Додамо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), бійці ЗСУ під час контрнаступальних дій просунулися поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області.

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