Сырский показал на видео поражения российских танков под Бахмутом

Бойцам Сил обороны удалось уничтожить Т-80 противника, повредить еще один танк такой же модификации, а также Т-72. Кроме того, была поражена автомобильную технику ВС РФ и личный состав захватчиков.

Генерал-полковник уточнил, что такую удачную охоту провела группа "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады "Лють" штурмового полка "Цунами", группой "Шарк" 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), а также с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Также Сырский опубликовал видео успешных ударов украинских защитников по вражеской военной технике на Бахмутском направлении.

"Пылают российские танки под Бахмутом", - подписал он кадры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские бойцы на Бахмутском направлении уничтожили военную технику россиян на 1,8 млн долларов.