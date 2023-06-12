Сирський показав відео, як ЗСУ з дронів нищать окупантів на фронті

Цього разу командування показало роботу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Військові за допомогою дронів влучно нищать позиції окупантів та їх техніку.

"Ворог добре горить", - підписав відео Сирський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.

Також 9 червня Сирський опублікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку. А Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.

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