Сирський показав відео, як ЗСУ з дронів нищать окупантів на фронті

Українські військові продовжують успішні наступальні операції вздовж всієї лінії фронту. Захисники нищать ворога за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.
Цього разу командування показало роботу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Військові за допомогою дронів влучно нищать позиції окупантів та їх техніку.
"Ворог добре горить", - підписав відео Сирський.
Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.
Також 9 червня Сирський опублікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку. А Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.
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