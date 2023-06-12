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Сырский показал видео, как ВСУ с дронов уничтожают оккупантов на фронте

Фото: оператор дрона (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают успешные наступательные операции вдоль всей линии фронта. Защитники уничтожают врага с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

На этот раз командование показало работу 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Военные с помощью дронов точно уничтожают позиции оккупантов и их технику.

"Враг хорошо горит", - подписал видео Сырский.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее украинские военные и чиновники начали заявлять о том, что украинские защитники перешли в наступление по нескольким направлениям. Им удается уничтожать врага.

Также 9 июня Сырский опубликовал видео уничтожение вражеского склада боеприпасов на Бахмутском направлении. А Генштаб доложил об уничтожении более полусотни кадыровцев в оккупированном Донецке.

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