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Сирський показав роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)

Фото: Сирський показав роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (facebook.com/easternforce)
Автор: Тетяна Степанова

На Сватівському напрямку українські бійці продовжують знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на Сватівському напрямку. Ворог горить", - написав Сирський під відео.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

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