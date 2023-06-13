Сирський показав просування ЗСУ на флангах під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав просування українських військ на Бахмутському напрямку та втрати росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram.
"Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах", - йдеться в повідомленні.
Він також нагадав про повідомлення Міноборони Великої Британії про те, що Росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій у Бахмуті.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 червня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті. Окремо Зеленський подякував за Бахмут, зазначивши, що ЗСУ збільшують контроль на цьому напрямку.
Як повідомляло РБК-Україна, російські війська намагалися взяти Бахмут з літаминулого року. Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.
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