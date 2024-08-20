У РФ після провального захисту кордону створили угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ"

Влада Росії вирішила створити угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ". Вони повинні захищати території від атак дронів і не лише.

Про це сказано в заяві Міністерства оборони Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсант ".

За даними відомства країни-агресора, сьогодні під керівництвом міністра оборони Андрія Бєлоусова відбулася нарада з координаційною радою з безпеки прикордоння Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

У ході наради було ухвалено рішення про створення угруповань військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ", вони повинні підкорятися координаційній раді.

Зокрема, три угруповання військ відповідатимуть "за захист громадян та територій від атак дронів і інших засобів нападу" разом із представником Генштабу ЗС РФ.