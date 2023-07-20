Сирський показав, як ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика"

Так, аерозвідка виявила скупчення живої сили росіян.

"Точним пострілом з САУ 2С-1 "Гвоздика" окупантів відправили на той світ", - розповів генерал.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, на ранок втрати Росії у війні проти України перевищили 240 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.

При цьому ЗСУ не вперше знищують позиції росіян і техніку. Раніше артилеристи позбавили окупантів самохідної артилерійської установки "Гвоздика".