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Сирський показав, як ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика"

Фото: ЗСУ знищили опорний пункт росіян з САУ "Гвоздика" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують нищити позиції росіян на фронті. Зокрема, за допомогою САУ "Гвоздика" вдалося знищити опорний ворожий пункт.

Відео знищення позиції ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, аерозвідка виявила скупчення живої сили росіян.

"Точним пострілом з САУ 2С-1 "Гвоздика" окупантів відправили на той світ", - розповів генерал.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, на ранок втрати Росії у війні проти України перевищили 240 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.

При цьому ЗСУ не вперше знищують позиції росіян і техніку. Раніше артилеристи позбавили окупантів самохідної артилерійської установки "Гвоздика".

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