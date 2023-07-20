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Сырский показал, как ВСУ уничтожили опорный пункт россиян из САУ "Гвоздика"

Фото: ВСУ уничтожили опорный пункт россиян из САУ "Гвоздика" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян на фронте. В частности, с помощью САУ "Гвоздика" удалось уничтожить опорный вражеский пункт.

Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, аэразведка обнаружила скопление живой силы россиян.

"Точным выстрелом из САУ 2С-1 "Гвоздика" оккупантов отправили на тот свет", - рассказал генерал.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, на утро потери России в войне против Украины превысили 240 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 российских захватчиков. А также уничтожили 19 вражеских артсистем и 33 БПЛА.

При этом ВСУ не впервые уничтожают позиции россиян и технику. Ранее артиллеристы лишили оккупантов самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

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