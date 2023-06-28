ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський показав, як ЗСУ захопили в полон окупанта під Бахмутом (відео)

Новость на русском →
Донецька область, Середа 28 червня 2023 23:10
Сирський показав, як ЗСУ захопили в полон окупанта під Бахмутом (відео) Фото: ЗСУ захопили в полон окупанта під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові на Бахмутському напрямку зачистили позиції росіян та захопили в полон окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Внаслідок вдалих штурмових дій військовослужбовців 2-го механізованого батальйону 22 ОМБр були зачищені позиції противника та захоплено в полон окупанта", - написав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

До того ж сьогодні ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Вона знаходиться в районі села Курдюмівка, що на південь від Бахмута.

При цьому, як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги