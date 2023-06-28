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Сырский показал, как ВСУ захватили в плен оккупанта под Бахмутом (видео)

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Донецкая область, Среда 28 июня 2023 23:10
Сырский показал, как ВСУ захватили в плен оккупанта под Бахмутом (видео) Фото: ВСУ захватили в плен оккупанта под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные на Бахмутском направлении зачистили позиции россиян и захватили в плен оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2-го механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачены в плен оккупанта", - написал Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, с начала июня украинские военные предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.

К тому же, сегодня ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, южнее Бахмута.

При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили бойцы ВСУ.

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