Сырский показал, как ВСУ захватили в плен оккупанта под Бахмутом (видео)

Украинские военные на Бахмутском направлении зачистили позиции россиян и захватили в плен оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2-го механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачены в плен оккупанта", - написал Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, с начала июня украинские военные предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.

К тому же, сегодня ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, южнее Бахмута.

При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили бойцы ВСУ.