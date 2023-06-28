Сырский показал, как ВСУ захватили в плен оккупанта под Бахмутом (видео)
Украинские военные на Бахмутском направлении зачистили позиции россиян и захватили в плен оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2-го механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачены в плен оккупанта", - написал Сырский.
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, с начала июня украинские военные предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.
По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.
К тому же, сегодня ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, южнее Бахмута.
При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили бойцы ВСУ.
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