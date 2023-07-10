У Генштабі назвали розмір звільненої території за останній тиждень контрнаступу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За останній тиждень звільнено 10 кв. км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи ЗСУ просунулися на понад 1 км, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках 8,6 км", - сказав він.

За його словами, за минулий тиждень на півдні звільнено понад 10 кв. км української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 кв. км, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

На Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кв. км, повідомив Ковальов.

"Українські воїни, ведучи наступ, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої", - сказав речник Генштабу.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, великий контрнаступ буде успішним. "Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", - сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяця.