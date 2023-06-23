UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м (відео)

Фото: український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Український снайпер зміг знищити російського військового з відстані 420 метрів на Бахмутському напрямку. І це попри те, що це відбулося вночі.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами генерала, це відбувалося на Бахмутському напрямку. Окупанта нейтралізував снайпер з позивним "Даня" із групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Він знищив росіянина з 420 метрів", - додав Сирський, назвавши роботу снайпера ювелірною.

Знищення окупантів на Бахмутському напрямі

Снайпери постійно "мінусують" окупантів у районі Бахмута. Буквально 21 червня генерал Олександр Сирський показав роботу групи снайперів "Привид". Тоді снайперам вдалося ліквідувати росіян з дистанції 380 метрів. Також тут працюють і снайпери сил спеціальних операцій, які точно ліквідують живу силу ворога.

Зазначимо, що за даними на ранок 23 червня ЗСУ у важких боях зупинили наступ ворожих військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні