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Сирський показав, як українські військові нищать окупантів з САУ "Гвоздика" (відео)

Фото: ЗСУ завдають непоправних втрат РФ, знищуючи окупантів із САУ "Гвоздика" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові системно знищують особовий склад російської армії, використовуючи як західне озброєння, так і своє, зокрема, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", яка стріляє точно в ціль.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює 22 ОМБр. Розрахунок САУ 2С1 одного з підрозділів відправив на концерт Кобзона чергову партію окупантів", - розповів він.

Генерал оцінив роботу військових, як "чудову".

"Слава героям України", - додав Сирський.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, на ранок ЗСУ ліквідували ще 510 окупантів минулої доби. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч військових. При цьому днями командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що окупанти в ході контрнаступу українських військ зазнають великих втрат, які часто у 8-10 разів більші, ніж у наступаючих сил.

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