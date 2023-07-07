Сырский показал, как украинские военные уничтожают оккупантов из САУ "Гвоздика" (видео)

Украинские военные системно уничтожают личный состав российское армии, используя как западное вооружение, так и свое, в частности самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", которая стреляет точно в цель.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Работает 22 ОМБр. Расчет САУ 2С1 одного из подразделений отправил на концерт Кобзона очередную партию оккупантов", - рассказал он.
Генерал оценил работу военных, как "великолепную".
"Слава героям Украины", - добавил Сырский.
По данным Генштаба, на утро ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи военных. При этом на днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечал, что оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил.
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