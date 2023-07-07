Сырский показал, как украинские военные уничтожают оккупантов из САУ "Гвоздика" (видео)

"Работает 22 ОМБр. Расчет САУ 2С1 одного из подразделений отправил на концерт Кобзона очередную партию оккупантов", - рассказал он.

Генерал оценил работу военных, как "великолепную".

"Слава героям Украины", - добавил Сырский.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, на утро ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи военных. При этом на днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечал, что оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил.