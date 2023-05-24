Сирський показав, як штурмовики "відпрацювали" по російських позиціях під Бахмутом (відео)

Українські бійці виявили російські позиції на околиці Бахмута. Після цього вони наблизилися до ворожих бліндажів та "відпрацювали" по позиціях загарбників.

Зазначається, що завдання виконали захисники 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Сьогодні зранку Сирський повідомляв, що українські бійці і далі просуваються на Бахмутському напрямку та мають успіхи по флангах.

Тим часом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що ЗСУ наближаються до того, аби взяти Бахмут у тактичне оточення.

При цьому у самому Бахмуті Сили оборони контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". Хоча в ISW зазначили, що, ймовірно, темп бойових дій у Бахмуті знизився через контрнаступальні дії наших бійців на флангах.

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