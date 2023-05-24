RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал, как штурмовики "отработали" по российским позициям под Бахмутом (видео)

Иллюстративное фото: Сырский показал, как штурмовики "отработали" по российским позициям под Бахмутом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные вплотную приблизились к блиндажам российских оrкупантов и атаковали вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Украинские бойцы обнаружили российские позиции на окраине Бахмута. После этого они приблизились к вражеским блиндажам и отработали по позициям захватчиков.

Отмечается, что задачу выполнили защитники 3-й отдельной штурмовой бригады 1-го механизированного батальона.

Ситуация на Бахмутском направлении

Сегодня утром Сырский сообщал, что украинские бойцы и дальше продвигаются на Бахмутском направлении и имеют успехи по флангам.

Между тем спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что ВСУ приближаются к тому, чтобы взять Бахмут в тактическое окружение.

При этом в самом Бахмуте Силы обороны контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". Хотя в ISW отметили, что, вероятно, темп боевых действий в Бахмуте снизился из-за контрнаступательных действий наших бойцов на флангах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины