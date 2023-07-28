Сирський показав, як "Гради" нищать росіян у лісосмузі під Бахмутом

Українські військові продовжують нищити російських окупантів на Бахмутському напрямку. На цей раз ворог вирішив сховатися в лісосмузі, але "Градами" ЗСУ викурили його звідти, знищивши повністю.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, аеророзвідники виявили противника, який маскувався у лісосмузі на Бахмутському напрямку. "Залповим вогнем з БМ-21 "Град" росіян було знищено", - констатував генерал. Він назвав "чудовою" роботу реактивної артилерії 22-ї ОМБр. Ситуація на Бахмутському напрямі Раніше генерал Олександр Сирський розповів, що ситуація на Бахмутському напрямку "ситуація дуже напружена", але ЗСУ все одно поступово просуваються та звільняють окуповану територію. Зокрема, на Бахмутському напрямку штурмовики під час операції звільнили 1200 метрів, попри те, що окупанти щільно криють позиції ЗСУ артилерією.