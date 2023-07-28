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Сырский показал, как "Грады" уничтожают россиян в лесополосе под Бахмутом

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Бахмут, Пятница 28 июля 2023 14:31
Сырский показал, как "Грады" уничтожают россиян в лесополосе под Бахмутом Фото: ВСУ продолжают уничтожать россиян на Бахмутском направлении, используя "Грады" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Бахмутском направлении. В этот раз враг решил спрятаться в лесополосе, но "Градами" ВСУ выкурили его оттуда, уничтожив полностью.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, аэроразведчики обнаружили противника, маскировавшегося в лесополосе на Бахмутском направлении.

"Залповым огнем из БМ-21 "Град" россияне были уничтожены", - констатировал генерал.

Он назвал "прекрасной" работу реактивной артиллерии 22-й ОМБр.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее генерал Александр Сырский рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении "ситуация очень напряженная", но ВСУ все равно постепенно продвигаются и освобождают оккупированную территорию. В частности, на Бахмутском направлении штурмовики в ходе операции освободили 1200 метров, несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции ВСУ артиллерией.

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