Сирський показав, як дрони знищують розвідувальні станції РФ в Бахмуті

"Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті", - розповів він.

За словами Сирського, робота триває.

"Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додав генерал.

Ситуація у районі Бахмута Донецької області

На ранок 7 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута. Загалом, ЗСУ на даній ділянці продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося, а у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку.