RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал, как дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

Фото: ВСУ продолжают планомерно уничтожать технику и живую силу врага в Бахмуте Донецкой области (24tv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны продолжают осуществлять задачи по уничтожению присутствия врага в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои. В частности, ВСУ удалось уничтожить разведывательные станции россиян.

Видео уничтожения станций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте", – рассказал он.

По словам Сырского, работа продолжается.

"Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", - добавил генерал.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

На утро 7 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общей сложности, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьБахмут