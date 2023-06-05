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Сирський показав, як дрони-камікадзе знищують техніку росіян під Бахмутом (відео)

Ілюстративне фото: у ЗСУ показали знищення техніки росіян дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують нищити техніку росіян на Бахмутському напрямі. Зокрема, для цього вони використовують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря", - написав генерал-полковник.

Ситуація під Бахмутом

Варто зауважити, що сьогодні, 5 червня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла про успіхи українських захисників під Бахмутом.

За її словами, бійці ЗСУ рухаються там досить широким фронтом. Згодом вона деталізувала, що успіхи є біля населених пунктів, що знаходяться під Бахмутом.

При цьому ворог зараз перебуває в обороні та намагається утримати зайняті позиції.

Водночас російські пропагандисти почали активно писати про нібито початок українського контрнаступу. В Офісі президента такі вкиди спростували.

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