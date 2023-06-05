Сырский показал, как дроны-камикадзе уничтожают технику россиян под Бахмутом (видео)

"Бахмутское направление. Уничтожение врага продолжается, Силы обороны двигаются вперед. Достаем их на земле и из воздуха", - написал генерал-полковник.

Ситуация под Бахмутом

Стоит заметить, что сегодня, 5 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла об успехах украинских защитников под Бахмутом.

По ее словам, бойцы ВСУ двигаются там довольно широким фронтом. Позже она детализировала, что успехи есть возле населенных пунктов, которые находятся под Бахмутом.

При этом враг сейчас находится в обороне и пытается удержать занятые позиции.

В то же время российские пропагандисты начали активно писать о якобы начале украинского контрнаступления. В Офисе президента такие вбросы опровергли.