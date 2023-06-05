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Сырский показал, как дроны-камикадзе уничтожают технику россиян под Бахмутом (видео)

Иллюстративное фото: в ВСУ показали уничтожение техники россиян дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян на Бахмутском направлении. В частности, для этого они используют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Бахмутское направление. Уничтожение врага продолжается, Силы обороны двигаются вперед. Достаем их на земле и из воздуха", - написал генерал-полковник.

Ситуация под Бахмутом

Стоит заметить, что сегодня, 5 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла об успехах украинских защитников под Бахмутом.

По ее словам, бойцы ВСУ двигаются там довольно широким фронтом. Позже она детализировала, что успехи есть возле населенных пунктов, которые находятся под Бахмутом.

При этом враг сейчас находится в обороне и пытается удержать занятые позиции.

В то же время российские пропагандисты начали активно писать о якобы начале украинского контрнаступления. В Офисе президента такие вбросы опровергли.

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