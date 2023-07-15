Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили комплекс відеоспостереження РФ (відео)

Українські військові за допомогою безпілотника знищили ворожий комплекс відеоспостереження.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
"Чудова робота 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Аеророзвідка виявила російський комплекс відеоспостереження типу "Муром - М", - повідомив Сирський.
За його даними, ворожий комплекс був знищений ударним БПЛА-камікадзе.
За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.
Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.
Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином російська армія вже втратила 236 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.
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