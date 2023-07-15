RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (видео)

Фото: украинские военные уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Замечательная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа "Муром - М", - сообщил Сырский.

По его данным, вражеский комплекс был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 14 июля составили еще 550 оккупантов, таким образом российская армия уже потеряла 236 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины