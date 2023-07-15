Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (видео)

"Замечательная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа "Муром - М", - сообщил Сырский.

По его данным, вражеский комплекс был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 14 июля составили еще 550 оккупантов, таким образом российская армия уже потеряла 236 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

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