Сирський показав, як бійці ЗСУ підбили російські танки FPV-дронами (відео)

Українські військові за допомогою дронів-камікадзе FPV ліквідували два танки російських окупаційних військ, серед яких - "гордість" Міноборони РФ Т-90М "Прорив".

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Відзначилася група "Асгард", яка працювала разом із підрозділом аеророзвідки "Очі" та 120-им окремим розвідувальним батальйоном ЗСУ.

"У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 та Т-90М "Прорив"", - написав генерал.

Відео: бійці ЗСУ з групи "Асгард" підбили російські танки Т-80 та Т-90М "Прорив"

Сирський також відзначив хорошу роботу українських захисників, які точними прицільними ударами FPV-дронів знищили танки окупантів на невказаній ділянці фронту.

"Слава воїнам", - зазначив генерал.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.

Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України вранці ранку 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином Росармія вже втратила 236 тисяч військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.