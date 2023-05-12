Сирський показав, як в Бахмуті знищили групу штурмовиків РФ двома пострілами (відео)

"Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!" - написав він та опублікував відео.

Нагадаємо, сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила інформацію про просування Сил оборони на 2 км на Бахмутському напрямку.

Додамо, як повідомили аналітики ISW, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії в районі Бахмута, що призвело до зниження інтенсивності боїв в самому місті.

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