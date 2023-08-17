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Сирський показав, як артилеристи знищили опорний пункт росіян під Бахмутом (відео)

Фото: артилеристи знищили опорний пункт росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика" знищили замаскований опорний пункт росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", - написав Сирський під відео.

Ситуація під Бахмутом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 серпня повідомила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

За останніми даними Генштабу, українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

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Донецька областьБахмутВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ