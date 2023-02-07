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Сирський побував на сході та обговорив з командирами підрозділів ситуацію на полі бою

Фото: Сирський провів нараду з командирами на сході (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Наталія Юрченко

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський побував на сході, де тривають запеклі бої. Він провів нараду з командирами підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Сирський з командирами обговорив оперативну ситуацію на полі бою, особливості дій окупаційних військ. Генерал-полковник дав рекомендації для покращення ситуації на фронті.

Сирський нагородив захисників, які продовжують тримати оборону на сході.

Зазначається, що окупанти не полишають спроб прорвати оборону на Бахмутському та Лиманському напрямках. Проте на підступах до Бахмута наші воїни проявляють неабияку витримку та професіоналізм, чим сковують дії ворога та завдають великих втрат.

"Завдяки професійним діям наших захисників російські загарбники не можуть прорвати оборону фортеці Бахмут. Українські захисники демонструють абсолютну, відданість та відвагу задля захисту українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сирський провів нараду з командирами на сході (facebook.com/UkrainianLandForces)

Нагадаємо, наприкінці січні Сирський відвідав підрозділи ЗСУ, які тримають позиції на Бахмутському напрямку.

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