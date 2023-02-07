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Сырский побывал на востоке и обсудил с командирами подразделений ситуацию на поле боя

Фото: Сырский провел совещание с командирами на востоке (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский побывал на востоке, где продолжаются ожесточенные бои. Он провел совещание с командирами подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Сырский с командирами обсудил оперативную ситуацию на поле боя, особенности действий оккупационных войск. Генерал-полковник дал рекомендации по улучшению ситуации на фронте.

Сырский наградил защитников, продолжающих держать оборону на востоке.

Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону на Бахмутском и Лиманском направлениях. Однако на подступах к Бахмуту наши воины проявляют большую выдержку и профессионализм, чем сковывают действия врага и наносят большие потери.

"Благодаря профессиональным действиям наших защитников российские захватчики не могут прорвать оборону крепости Бахмут. Украинские защитники демонстрируют абсолютную преданность и отвагу ради защиты украинских граждан", - говорится в сообщении.

Фото: Сырский провел совещание с командирами на востоке (facebook.com/UkrainianLandForces)

Напомним, в конце январе Сырский посетил подразделения ВСУ, держащие позиции на Бахмутском направлении.

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