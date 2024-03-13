Сирський побував у "гарячих точках" фронту на Сході: що відомо про обстановку та рішення

"Сьогоднішній день розпочав з переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - написав Сирський.

Він зауважив, що після аналізу та оцінки ситуації разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість оборони України на цій ділянці фронту.

"В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Активність ворога знизилась

Як зауважив Сирський, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась.

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів", - зазначив він.

Сирський проінформував, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які загарбники намагались захопити, залишилися під українським контролем.

Вручення нагород

Також головнокомандувач ЗСУ спільно з Міністром оборони України вручили державні та відомчі нагороди українським військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором.

"Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу. Ми переможемо! Слава Україні!", - підсумував Сирський.