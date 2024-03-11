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Умєров і Сирський у розмові з главою Пентагону озвучили ключові потреби України

Понеділок 11 березня 2024 20:30
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Умєров і Сирський у розмові з главою Пентагону озвучили ключові потреби України Архівне фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Рустем Умєров і головком ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 11 березня, провели розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.

Зазначається, що під час розмови обговорювалася підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Умєров надав Остіну актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті.

Також вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона.

"З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн". Вдячний за чітку та послідовну підтримку України", - написав міністр оборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нещодавно стало відомо, що наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 19 березня.

Зазначається, що Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадовців, щоб обговорити війну на території України, а також проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

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