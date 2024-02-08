Сирський побував на Бахмутському напрямку та прийняв низку рішень. Що відомо

Генерал-полковник Олександр Сирський вкотре побував у військових частинах та підрозділах, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Було прийнято низку важливих рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Які рішення були прийняті?

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

"Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед", - йдеться в повідомленні.

Генерал Олександр Сирський на Бахмутському напрямку (t.me/landforcesofukraine)

Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку напружена. Ворог намагається прорвати оборону українських сил в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

За даними Генштабу на ранок 8 лютого, в Україні на фронті загалом протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.