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Сырский побывал на Бахмутском направлении и принял ряд решений. Что известно

Украина, Четверг 08 февраля 2024 09:15
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Сырский побывал на Бахмутском направлении и принял ряд решений. Что известно Фото: генерал Александр Сырский на Бахмутском направлении (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз побывал в воинских частях и подразделениях, которые держат оборону на Бахмутском направлении. Был принят ряд важных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Какие решения были приняты?

Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.

"Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед", - говорится в сообщении.

Генерал Александр Сырский на Бахмутском направлении (t.me/landforcesofukraine)

Кроме того, по результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении напряженная. Враг пытается прорвать оборону украинских сил в районе Часов Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

По данным Генштаба на утро 8 февраля, в Украине на фронте всего за сутки произошло 92 боевых столкновения. Враг активно штурмует Авдеевку и пытается захватить ряд других населенных пунктов Донецкой области.

Как уточняют в Институте изучения войны, позиционные боевые действия на фронте продолжаются вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на западе Запорожской области, возле Новомихайловки Донецкой области и в районе н.п. Крынки Херсонской области. Российские захватчики пытаются продвинуться под Авдеевкой.

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