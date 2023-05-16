"Вагнерівці" як щурі у мишоловці: Сирський про контрнаступальні дії під Бахмутом

"Бахмутський напрямок. Відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Кожен з них є автором нової сторінки історії нашої війни", - написав Сирський.

За його словами, найманці ПВК "Вагнера" залізли в Бахмут, "як щурі до мишоловки".

"Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - зазначив Сирський.

Він розповів, що разом з командирами частин та підрозділів, обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Було прораховано всі можливі сценарії розвитку подій.

"Відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР та інших бригад за подвиги на полі бою", - додав Сирський.

Бої за Бахмут тривають

Нагадаємо, за свіжими даними британської розвідки, українські бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута. Окрім просування на південь від міста, ЗСУ відкинули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило відновити лінію постачання.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що росіяни продовжують втрачати позиції в районі Бахмута.

Додамо, вчора спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наші захисники за останні дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

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