Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

22 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російські блогери стверджували, що частини російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії просунулися в лісовому масиві поблизу Кремінної. Блогери стверджували, що російські сили здійснили наземні атаки на Терни (16 км на захід від Кремінної) і Невське (19 км на північний захід від Кремінної), а також поблизу Кузимівки (13 км на північний захід від Сватового) і Білогорівки.

Російський блогер стверджував, що 22 квітня російські війська здійснили наземні атаки в районі Сіверська. Російські збройні сили здійснили наземні атаки поблизу Васюківки (14 км на південний захід від Сіверська), Роздолівки (12 км на південь від Сіверська), Веселого (12 км на південний схід від Сіверська), Спірне (11 км на південний схід від Сіверська).

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили обмежені контратаки поблизу Кремінної. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські наземні атаки поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Діброви (5 км на південний захід від Крмейної). Російський блогер стверджував, що українські війська періодично контратакують поблизу Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної).

Бої у Донецькій області

22 квітня російські війська продовжували наступ навколо Бахмута.. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 квітня, показують, що російські війська просунулися до траси O0506 на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Російські блогери стверджували, що бойовики "Вагнера" ведуть штурм дороги в цьому районі, але повторили, що російські війська станом на 22 квітня не оточили Бахмут. Російські джерела в соціальних мережах стверджували, що українські війська деякий час не користуються трасою O0506, оскільки російські війська перекрили дорогу. Також вони писали, що українські сили покладаються на дороги, які проходять через Іванівське, і на численні польові дороги в цьому районі для забезпечення угрупування в Бахмуті. Один російський блогер стверджував, що сильні дощі розмили контрольовані Україною ґрунтові дороги до Бахмута, що унеможливило вихід із міста. Інший російський блогер продовжував стверджувати, що сильні дощі не дозволяють колісній техніці користуватися польовими дорогами, але стверджував, що українські сили можуть використовувати гусеничну техніку на цих дорогах до Бахмута.

Міністерство оборони Росії заявило, що десантно-штурмові загони "Вагнера" захопили три квартали на заході Бахмута. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в південному та центральному Бахмуті, а також ближче до школи олімпійського резерву в західному Бахмуті, хоча ISW ще не спостерігала візуального підтвердження подальшого просування росіян у межах міста. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Хромового та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

22 квітня російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового (13 км на північ від Авдіївки) та в межах 27 км на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський блогер стверджував, що російські сили зірвали спроби України повернути втрачені позиції на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) біля траси Н-20 між містом Донецьк і Костянтинівкою. Російські блогери стверджували, що російські війська проводили штурми на північний захід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) та поблизу Парасковіївки (36 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер заявив, що російські сили посилюють тиск на Мар'їнку і нещодавно посилили цей район.

22 квітня російські війська здійснили обмежену наземну атаку на заході Донецької області. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні операції в районі Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). Російський блогер заявив, що бої під Вугледаром мають позиційний характер . Речник Східного угруповання військ РФ Олександр Гордєєв заявив, що російські війська відбили операцію української розвідки в невстановленому місці на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російська влада досягла успіху у своїх спробах домогтися міжнародного визнання права власності РФ на Запорізьку атомну електростанцію. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 21 квітня заявив, що технічне обслуговування ЗАЕС постраждало під час окупації, і зазначив, що Росенергоатом, російська державна атомна компанія, яка займає ЗАЕС, може вжити заходів для виконання завдань з техобслуговування. Гроссі також заявив, що Україна не відремонтувала пошкоджену на початку березня лінію електропередач ЗАЕС на підконтрольній Україні території, а Росія працює над відновленням трьох ліній електропередач, які з’єднують ЗАЕС з контрольованою Росією територією. Повідомлення МАГАТЕ опирається офіційному визнанню російського права власності на ЗАЕС, водночас вирізаючи простір для визнання без нарікань того, що російська влада виконує важливу роботу для ЗАЕС, роботу, яку українська влада не в змозі виконати, поки Росія продовжує окупацію АЕС. Гроссі також зазначив пошкодження вікон у машинному залі реактора №4 ЗАЕС, що суперечить попереднім повідомленням про вибухи мін. Російська влада використала заяви Гроссі про збитки, щоб стверджувати 22 квітня, що український БПЛА пошкодив машинний зал, маючи на увазі, що Росія є єдиним безпечним оператором ЗАЕС.

Українські сили та ймовірні партизани продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах на півдні України. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російська ППО збила невстановлену зброю по Керченському мосту, не завдавши шкоди мосту та не завдавши жодних втрат. Російські джерела висунули суперечливі твердження про те, чи була зброя українським БПЛА чи ракетою від системи балістичних ракет малої дальності "Грім-2", вказуючи на те, що російська влада може не знати або не розголошуватиме тип зброї. Російська окупаційна влада також звинуватила українських партизанів у бомбардуванні залізничного депо в окупованому Мелітополі Запорізької області.