Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямку

Сирський оцінив обстановку та вжив заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають бійцям ефективно виконувати бойові завдання. Крім того, генерал-полковник прийняв ряд рішень, щоб посилити можливості ЗСУ утримувати оборону та завдавати ворогу втрат.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що зараз триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація у місті складна, проте ворог втрачає техніку і живу силу.

Він пояснив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

"Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - заявив Сирський.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що ЗСУ провели успішні атаки північніше Бахмута і змогли відбити частину траси Е40, яка є важливою для забезпечення.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ситуація у Бахмуті складна, але її вдалося стабілізувати.