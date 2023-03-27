RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский проверил позиции украинских военных на Бахмутском направлении

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил позиции украинских защитников на Бахмутском направлении. Он принял меры, чтобы улучшить оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Сырский оценил обстановку и принял меры по решению проблемных вопросов, препятствующих бойцам эффективно выполнять боевые задачи. Кроме того, генерал-полковник принял ряд решений, чтобы усилить возможности ВСУ удерживать оборону и наносить врагу потери.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что сейчас продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация в городе сложная, но враг теряет технику и живую силу.

Он объяснил, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей, построенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

"Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", - заявил Сырский.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что ВСУ провели успешные атаки севернее Бахмута и смогли отбить часть трассы Е40, которая важна для обеспечения.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, но ее удалось стабилизировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВСУ